PSV geeft ‘duidelijk signaal’ af en zet niet in op nieuw contract

De kans is aanwezig dat Andrés Guardado komend seizoen niet meer de clubkleuren van PSV verdedigt. Volgens het Eindhovens Dagblad zal het huidige contract van de 31-jarige middenvelder uit Mexico niet door de clubleiding worden verlengd en daarmee geeft men 'een duidelijk signaal' af.

De verbintenis van Guardado loopt volgend jaar zomer ten einde. De ervaren kracht op het middenveld staat in principe zelf open voor nóg een seizoen in de Eredivisie, mede vanwege het naderende WK in Rusland van volgend jaar zomer, maar PSV lijkt de weg vrij te maken voor een zomerse transfer.

Vanwege het WK in 2018 heeft Guardado altijd aangegeven op een zo'n hoog mogelijk niveau actief te willen blijven. Clubs in de Verenigde Staten tonen al geruime tijd interesse in de populaire Mexicaan. Met Jorrit Hendrix heeft PSV de natuurlijke opvolger van Guardado reeds in huis. Spelers als Davy Pröpper, Jetro Willems en Santiago Arias zullen waarschijnlijk ook komende zomer weer begeerd worden.