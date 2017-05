Lyon hoopt nog: ‘Hebben het Ajax aan het begin moeilijk gemaakt’

Olympique Lyon begon donderdagavond niet onaardig aan het treffen met Ajax, maar kon niet voorkomen dat het vlak na rust al tegen een 3-0 achterstand aankeek. Scheidsrechter Gianluca Rocchi floot uiteindelijk af bij een stand van 4-1 en die klap kwam hard aan bij les Gones. Doelman Anthony Lopes ziet echter nog wel kansen.

“Het is een ramp. We hadden aan het begin van de wedstrijd allerlei plannen, maar dat was al snel voorbij. Ze hebben erg technische spelers die de juiste bal kunnen geven. Wij hebben ook kansen gehad, maar hadden minder geluk”, vertelt hij op de website van zijn club. “Er zijn nog redenen om te hopen. We hebben nog negentig minuten en we moeten gaan voor een 3-0 of een 4-1. We moeten eerst proberen om de teleurstelling te verwerken.”

Alexandre Lacazette, die als invaller binnen de lijnen kwam, heeft de hoop ook nog niet opgegeven: “Deze wedstrijd was frustrerend aangezien we het Ajax aan het begin van de wedstrijd moeilijk hebben gemaakt. Daarna luisterden we niet meer naar de instructies van de trainer. Ik heb mijn ploeggenoten verteld dat ik er nog in geloof en ik hoop dat iedereen nog gelooft. Ik heb goed gewerkt en geen last, ik hoop dat ik donderdag aan de aftrap kan verschijnen.”