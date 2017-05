‘Hij heeft vanavond laten zien dat hij de beste doelman ter wereld is’

Gianluigi Buffon behoort al twee decennia tot de beste doelmannen ter wereld. De inmiddels 39-jarige keeper van Juventus verkeert nog steeds in topvorm, zo werd ook woensdag eens te meer duidelijk. De club uit Turijn zegevierde dankzij twee treffers van Gonzalo Higuaín met 0-2 over AS Monaco, terwijl Buffon vijf reddingen verrichtte en voor het zesde Champions League-duel op rij de nul hield.

Buffon heeft in honderd Champions League-optredens liefst zestig keer de nul gehouden. "De topprestatie van Gigi Buffon in grote wedstrijden komt bijna niet meer ter sprake", zo waren de lovende woorden van coach Massimiliano Allegri. "Gigi is de beste doelman ter wereld en dat heeft hij vanavond in deze wedstrijd laten zien. De beste spelers laten op avonden als deze zien waartoe ze in staat zijn."

Buffon bleef zelf nuchter onder zijn sublieme optreden. "In elke wedstrijd wil ik laten zien dat ik het verdien om te spelen, ondanks mijn leeftijd. Daar werd ik elke dag hard voor. Ik wil dat iedereen verdrietig is als ik stop. Ik weet niet of ik erin zal slagen, maar spelen in een team als dit helpt zonder meer. Het belangrijkste is dat ik er moet staan als het team mij nodig heeft. Zolang ik dat kan doen, ben ik tevreden en blij."

"Het winnen van de Ballon d'Or is niet iets waar ik aan denk, of dat ik mis. Ik steek zo ontzettend veel energie in het in vorm blijven en goed presteren in wedstrijden als deze, belangrijk zijn voor mijn teamgenoten." Leonardo Jardim was onder de indruk van de verrichtingen van Buffon. "Hij had twee à drie geweldige reddingen in huis. Dat heeft de doorslag gegeven", zo oordeelde de coach van AS Monaco.

Giorgio Chiellini vond dat de bijdrage van Buffon niet vergeten moet worden, ook al scoorde Higuain tweemaal en was Daniel Alves telkens de man die de doelpunten voorbereidde. "We zijn Alves en Higuain dankbaar, maar soms hadden we Buffon ook nodig. We gaven een aantal kansen weg, maar als Monaco gevaarlijk werd, hadden wij Gigi. Volgens Kylian Mbappé was effectiviteit het grote verschil tussen Monaco en Juventus. "Zij krijgen twee uitgespeelde kansen en scoren twee keer. Wij zijn er niet in geslaagd om onze kansen af te maken", betreurde het toptalent.