Elia hult zich in nevelen: ‘Ik weet wat ik ga doen, alleen zeg ik er niets over’

Steven Berghuis heeft al meermaals aangegeven dat hij ook komend seizoen graag in het tenue van Feyenoord speelt. De van Watford gehuurde aanvaller heeft het naar zijn zin in Rotterdam en hoopt dat de clubs opnieuw tot een akkoord komen, in wat voor vorm dan ook. Collega Eljero Elia daarentegen schept voorlopig nog geen duidelijkheid.

Elia laat donderdag in het Algemeen Dagblad weten dat hij zichzelf met één doel bij Feyenoord aanbood. "Bij Feyenoord was het niet de trainer of de technisch directeur die mij benaderde", vertelt de aanvaller. "Ik heb mezelf aangeboden in Rotterdam. Met maar één doel: ik wilde landskampioen worden. Dat was echt een project en ik hoop dat het zondag op Woudestein kan worden afgerond."

Elia benadrukt dat hij 'iets wil achterlaten bij Feyenoord'. Of dat betekent dat hij weggaat? "Over mijn toekomst praat ik pas als het seizoen voorbij is. Ik weet al wat ik ga doen, alleen zeg ik er niets over." Elia, dertig jaar, ondertekende vorig jaar zomer een nieuw contract met Feyenoord, tot medio 2018. De aanvaller speelde eerder in het buitenland voor Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen en Southampton.