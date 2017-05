‘Dré Hazes zong ’Leef, alsof het je laatste dag is‘, zo voetbalde Ajax’

De grootste kranten van Nederland zijn eensgezind over de knappe overwinning (4-1) van Ajax tegen Olympique Lyon. Het team van Peter Bosz heeft woensdagavond een reuzenstap richting de finale gezet. 'Finale lonkt voor groots Ajax', zo kopt De Telegraaf. Volgens het dagblad had Bosz 'niet durven dromen dat zijn ploeg liefst vier keer zou weten te scoren.' Olympique Lyon kwam zelfs nog goed weg. "En met wat meer precisie in de eindfase hadden dat er nog veel meer kunnen zijn."

Volgens de Volkskrant bracht Ajax 'een ode aan de wereldwijd geroemde waarden van het Nederlandse voetbal': aanvalslust en branie. "Het was niet de beste, wel de spectaculaire Europese wedstrijd in het stadion dat letterlijk trilde, waar het publiek bleef zitten om de ereronde te zien, waar Bosz, die normaliter meteen de catacomben in schiet, zelfs aan de rand van het veld bleef staan omgetuige te zijn van de vreugdetaferelen."

"Tijdens de rust zong Dré Hazes zijn hit Leef, alsof het je laatste dag is. Zo voetbalde Ajax. Alsof het voor het laatst was, zo gepassioneerd, zo zonder scrupules. Oude clubwaarden als lef en aanvalslust waren gekoppeld aan ongekende scherpte in de duels, na een bedeesde start overigens", zo valt te lezen in de Volkskrant. "Straatvoetbal op gras, dat was het."

Bosz kreeg volop aandacht van het NRC Handelsblad. "Hij is coach van een nieuw Ajax, dat herinneringen oproept aan een oud Ajax. Een ploeg die grenzen verlegt. Grenzen die er vroeger nooit waren, die sinds pakweg een decennium voor Nederlandse ploegen gelden: kwartfinale in de Europa League, dat zou het wel zo'n beetje zijn. Bosz, een trainer zonder noemenswaardige erelijst die ondanks weerstand bij een deel van de supporters aangetrokken werd, voert nu precies uit waar hij voor gehaald is: schwung in het team brengen, af en toe knotsgekke duels afleveren."

Het Algemeen Dagblad vindt dat Ajax zowel 'applaus als ongeloof' oogstte met de manier waarop Lyon werd verslagen. "Alsof Ajax vliegt", zo kopt de krant. "Na een onvergetelijke avond zijn de gedachten al in Stockholm, waar Ajax na 21 jaar weer een Europese finale moet spelen." Zelden is een halve finale zó energiek, zo aantrekkelijk en zo open geweest als gisteravond, zo stelt de scribent. "Ajax mag de finale niet meer missen."

Trouw wees op de aanwezigheid van Louis van Gaal op het ereterras, uitgenodigd met de spelers die in 1992 voor Ajax de UEFA Cup wonnen. "Maar nee, ook Neerlands misschien wel grootste tacticus zal niet hebben kunnen beredeneren wat hier gebeurde. Het zat mee voor Ajax, of niet tegen, en op de golven van de voorspoed kwam de ploeg die in eigen land geen kampioen gaat worden, tot een bejubelde, maar ook soms miraculeuze uitbarsting – en tot een marge die veel lucht voor de return van volgende week verschafte."