Recordhouder De Ligt steekt veel op: ‘Dat zijn ze in Frankrijk niet gewend’

Matthijs de Ligt speelde woensdagavond uitstekend in de 4-1 zege van Ajax op Olympique Lyon, in de eerste halve finale van het toernooi om de Europa League. De verdediger, die pas in augustus zijn achttiende verjaardag viert, mag zich vanaf nu de jongste Nederlander noemen die ooit een Europese halve finale heeft gespeeld.

De Ligt maakte vanaf de eerste minuut een goede indruk en heeft zelf ook het gevoel dat hij de laatste maanden beter en sterker is geworden. "Ik voel ook dat ik sneller ben geworden, heb meer rust aan de bal", zegt De Ligt in gesprek met ELF Voetbal. "In het begin had ik nog ontzag voor grote spelers. Dacht ik: zo, nu komt die op je af. Dat is minder geworden. Het heeft te maken met de speelminuten die ik heb gemaakt."

"Hoe je het ook wendt of keert, ik heb de laatste maanden veel ervaring in het eerste opgedaan." Olympique Lyon werd gezien als de favoriet voor het duel in Amsterdam, maar het team van Peter Bosz gebruikte de Fransen bijna het gehele duel als speelbal. "Het is een goede ploeg, zeker als je ze laat voetballen. Maar wij wisten hoe we ze moesten bestrijden: door ze bij balverlies gelijk onder druk te zetten. Dat zijn zij in Frankrijk niet gewend. Ze werden overdonderd."