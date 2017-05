Olympique Lyon ontgoocheld na ‘wanprestatie’: ‘Teleurstelling overheerst’

Olympique Lyon maakte dit seizoen al veel indruk in de Europa League, maar na de 4-1 nederlaag van woensdagavond tegen Ajax lijkt uitschakeling nabij voor de Franse topclub. Coach Bruno Génésio stak zijn teleurstelling na afloop van het duel in Amsterdam niet onder stoelen of banken.

"De teleurstelling overheerst. We kwamen naar Amsterdam met veel ambitie en hoop. Dit is een wanprestatie", werd de oefenmeester geciteerd door L'Équipe. Lyon begon aanvankelijk prima aan de krachtmeting, maar incasseerde in de eerste helft in een tijdsbestek van slechts negen minuten twee doelpunten. Ajax liep vervolgens in de tweede helft uit naar een ruime zege.

"We moeten geloven. Het is nog steeds mogelijk. Er zijn dit seizoen vaker spectaculaire ontsnappingen geweest. Thuis, voor ons eigen publiek, moet het gebeuren", blikte Génésio vooruit op de return van volgende week. Lyon heeft dan vermoedelijk weer de volledige beschikking over sterspeler Alexandre Lacazette; de Frans international was woensdag slechts invaller nadat hij enkele weken uit de roulatie was geweest met een spierblessure.