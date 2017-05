Klaassen geniet: ‘Hij speelde fantastisch en kan vreselijk goed koppen’

Bertrand Traoré had woensdagavond met twee doelpunten en een assist een groot aandeel in de 4-1 overwinning van Ajax op Olympique Lyon. De aanvaller werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd, maar loofde zelf vooral de teamprestatie van Ajax.

"Iedereen was vandaag man of the match", vertelde hij na afloop van het eerste duel in de halve finale van de Europa League voor de camera van RTL7. "Maar ik ben trots en vooral ook heel blij met de zege. We wisten dat we een zeer sterke tegenstander hadden en in de eerste helft hebben we dat ook gemerkt.”

Ajax werd in de openingsfase flink onder druk gezet door de bezoekers uit Frankrijk. "Lyon was beter en wij hadden het moeilijk", erkende Traoré. "We konden ons spel niet spelen. Gelukkig herstelden we ons op tijd. Op een gegeven moment gingen wij het duel controleren en kregen we nog meer kansen. Misschien hadden we er nog één kunnen maken, maar dit is ook fantastisch."

Davy Klaassen had nog een paar mooie woorden voor Traoré. "Bertje speelde fantastisch", zo vertelde de aanvoerder aan Metro. " Ik vind hem vaker zo goed, maar nu scoorde hij ook. En hij kan vreselijk goed koppen. We hebben van hem genoten."