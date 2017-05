Dolberg: ‘Olympique Lyon is niet een team dat ik in de gaten hou’

Ajax versloeg Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League in eigen huis verrassend met 4-1. Voetbalzone was erbij en sprak na afloop met centrumspits Kasper Dolberg die eigenhandig aantekende voor één van de vier treffers, maar zijn collega Bertrand Traoré benoemde tot man van de avond.