Juventus kan Champions League-finale ruiken na dubbelslag Higuaín

Juventus heeft woensdagavond een reuzenstap gezet richting de finale van de Champions League. Het elftal van Massimiliano Allegri was in het Stade Louis II met 0-2 te sterk voor AS Monaco en kan zich volgende week in eigen huis definitief verzekeren van een plekje in de eindstrijd van het miljardenbal. Gonzalo Higuaín was met twee doelpunten de grote man aan de kant van de Italianen.



Na een onwennige openingsfase nam Monaco het initiatief al snel over van Juventus, maar de thuisploeg moest na een klein half uur spelen onverhoopt in de achtervolging. Na een fraaie counter over diverse schijven wist Daniel Alves met een schitterende hakbal Higuaín te bereiken, waarna de Argentijnse spits doelman Danijel Subasic het nakijken gaf met een harde schuiver in de verre hoek: 1-0.

Het doelpunt werkte verlichtend voor Juventus. De Oude Dame was aanvankelijk de bovenliggende partij in het prinsdom, maar ontsnapte tot tweemaal toe aan een vroege achterstand. Kylian Mbappé vond in een tijdsbestek van slechts drie minuten twee keer Gianluigi Buffon op zijn weg en met name de tweede redding die de 39-jarige doelman verrichtte was indrukwekkend. Buffon reageerde bij de eerste paal razendsnel, nadat Mbappé zich had losgemaakt van directe tegenstander Leonardo Bonucci.

Monaco slaagde er in het vervolg van het eerste bedrijf niet meer in de bezoekers te verontrusten. Het elftal van Leonardo Jardim begon na de onderbreking vol goede moed aan de tweede helft en leek de stand al gauw gelijk te kunnen trekken. Radamel Falcao werd aan het werk gezet door Bernardo Silva, maar de Colombiaan kreeg het lichaam niet voldoende achter de bal, waardoor Buffon uiteindelijk simpel kon redden.

Die misser kwam de Monegasken na een klein uur spelen duur te staan. Alves ontfutselde Tiemoué Bakayoko het leder, waarna de Braziliaan na een combinatie met Paulo Dybala een perfecte voorzet in huis had op Higuaín. De spits werkte al vallend binnen en verdubbelde zo de voordelige marge voor de formatie uit Turijn. Monaco maakte daarna wel jacht op de aansluitingstreffer, maar slaagde er uiteindelijk niet in een opening te vinden in de hechte defensie van Juventus, dat zich zodoende op lijkt te kunnen gaan maken voor de finale in Cardiff.