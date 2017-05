Eerlijke Ziyech geniet: ‘Geld speelt daarin een belangrijke rol’

Hakim Ziyech was woensdagavond een van de uitblinkers aan de kant van Ajax in de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League. De middenvelder bereidde drie doelpunten voor en stond daarmee aan de basis van de 4-1 overwinning. Ziyech beseft dat het halen van de finale een reële mogelijkheid is geworden voor Ajax, maar weigert zich reeds rijk te rekenen.

"Om heel eerlijk te zijn dacht ik ook altijd dat het niet meer mogelijk was. Geld speelt daarin een belangrijke rol, waardoor de kwaliteit en het niveau van het spel in het buitenland veel hoger ligt", zegt hij in gesprek met Metro. "Toen we door de groepsfase kwamen, begon ik te denken dat het wellicht toch mogelijk zou moeten zijn"

"Maar de 4-1 betekent niet dat we er al zijn hè?", waarschuwt Ziyech, die de eerste speler is in de geschiedenis van de Europa League met tenminste drie assists in een halve finale-duel van het toernooi. "Daarom ben ik nu vlak na de wedstrijd ook zo rustig, we hebben nog helemaal niets. In Lyon wordt het een veel lastigere wedstrijd. Het is vooral jammer dat we een tegengoal hebben geïncasseerd. Maar mentaal zijn we heel sterk, dat hebben we na hun doelpunt laten zien."