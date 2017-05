Vergeten backs van Ajax baren opzien: ‘Zijn shirt had ik nog niet’

Jaïro Riedewald en Kenny Tete moeten dit seizoen bij Ajax genoegen nemen met reserverol, maar het tweetal profiteerde woensdagavond in het duel met Olympique Lyon (4-1) van schorsingen van Jöel Veltman en Nick Viergever. De vleugelverdedigers deelden mee in de feestvreugde en besloten na afloop van shirt te ruilen met elkaar.

"Ik vind hem een fantastische speler. Ik zag iedereen shirts ruilen, toen vroeg hij aan mij of hij mijn shirt mocht hebben. En zijn shirt had ik nog niet", lichtte Riedewald toe voor de camera van FOX Sports. Het betekende voor de linksback zijn negentiende basisplaats bij Ajax dit seizoen in alle competities.

De Amsterdammers verschaften zichzelf uiteindelijk door doelpunten van Bertrand Traoré (tweemaal), Kasper Dolberg en Amin Younes een uitstekende uitgangspositie met het oog op de return van volgende week in het Parc Olympique Lyonnais. Een eventuele finale wacht op 24 mei in Stockholm.