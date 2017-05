Bosz bewaart kalmte: ‘Daarvoor is Olympique Lyon veel te goed’

Peter Bosz gaf na de sensationele zege van Ajax in de eerste van twee halve finales tegen Olympique Lyon nog maar eens het karakter van het duel weer. "Het had ook 12-5 kunnen zijn", zo erkende de oefenmeester van Ajax na de 4-1 zege. De Amsterdamse club kan zich over een week voor de eindstrijd in Zweden plaatsen.

De kansen in Amsterdam stapelden zich op, zo zag ook Bosz. "In de eerste helft voetbalden zij beter, maar maakten wij de doelpunten. In de tweede helft gingen wij gelukkig beter spelen. Op de juiste momenten hebben we toegeslagen." Bosz zag hoe zijn spelers last hadden van spanning. "Het zou raar zijn als dat niet het geval was. We wisten dat zij 'vooruit' zouden gaan spelen, maar we reageerden te angstig en speelden slordig. Geholpen door de doelpunten hebben we dat allemaal van ons afgespeeld."

Van één been in de finale wilde Bosz niet spreken. 'Daarvoor zijn zij veel te goed. We moeten in Frankrijk nog vol aan de bak. Dat heeft het duel uit bij Schalke 04 ons wel geleerd."