Klaassen looft uitzinnige fans van Ajax: ‘Het was een gekkenhuis hier’

Davy Klaassen bleef bescheiden na het sensationele optreden van Ajax (4-1) in de eerste halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyon. "Het is nog niet gespeeld", benadrukte de aanvoerder. "Bij Schalke 04 gaven we een marge van 2-0 weg en werd het nog spannend. Maar we hebben een goede uitgangspositie.'

Een verklaring voor de opvallende zege had Klaassen niet zo snel. "In het begin hadden we het moeilijk. Maar ineens vliegen we erop en lijkt alles te lukken. Het was ook een gekkenhuis hier in de ArenA, dat helpt. Op een gegeven moment moesten zij wel wat doen en kregen ze weer wat kansen. Maar wij kregen er nog meer."

"We zullen in Lyon goed voor de dag moeten komen, want zij gaan er daar natuurlijk vanaf het begin vol op", blikte Klaassen vooruit. "Ik weet niet wat dat met ons is in Europese thuiswedstrijden, maar ik denk dat iedereen in het stadion de wedstrijd staand heeft bekeken. Het was ongekend."

Bertrand Traoré assisteerde Kasper Dolberg bij de 2-0.