‘Ajax had tien goals kunnen maken tegen deze ongeorganiseerde bende’

Ajax zette woensdagavond een reuzenstap richting de finale van de Europa League. Het elftal van Peter Bosz had in eigen huis geen kind aan Olympique Lyon, dat bij rust al tegen een 2-0 achterstand aankeek en uiteindelijk met een 4-1 nederlaag van het veld afstapte. Kenneth Pérez had genoten van het verbluffende optreden van de Amsterdammers, maar is van mening dat Ajax zich een fraaiere uitgangspositie had kunnen verschaffen.

"Dit is natuurlijk een schitterend resultaat, maar toch sta je hier met het gevoel dat Ajax wel tien goals had kunnenn maken tegen deze ongeorganiseerde bende uit Frankrijk", laat de Deense analist na afloop van het duel op niet misverstane wijze weten voor de camera van FOX Sports. "Toch denk ik dat het nu wel klaar is, ondanks dat Lyon een aantal goede voetballers voorin heeft lopen."

Bertrand Traoré (tweemaal), Kasper Dolberg en Amin Younes waren uiteindelijk de doelpuntenmakers aan de kant van Ajax. "Dit mogen ze nooit meer weggeven", vervolgt Pérez. "Ze staan met anderhalf been in de finale. Het was een mooie wedstrijd, maar Ajax is opnieuw vergeten zichzelf te belonen. Gezien de hoeveelheid kansen die ze hebben gecreëerd, hadden ze zeven, misschien wel acht goals kunnen maken. Wat een bende, dat Lyon."