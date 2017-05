Ajax zet tegen Lyon reuzenstap naar finale Europa League

In een enerverende wedstrijd heeft Ajax woensdagavond een grote stap gezet richting de finale van de Europa League. Het team van Peter Bosz stuurde Olympique Lyon met een 4-1 nederlaag naar huis, al waren er legio kansen op een grotere marge. Volgende week donderdag wacht de return, waarin Ajax zich voor het eerst sinds 1996 kan plaatsen voor een Europese finale.

Het openingsdoelpunt van Ajax, halverwege de eerste helft, hing op dat moment niet in de lucht. De Amsterdammers slaagden er niet in om Lyon met de rug tegen de muur te zetten, zoals gebeurde in de thuiswedstrijden tegen FC Kopenhagen en Schalke 04. De Fransen kwamen juist beter voor de dag in de openingsfase. Het team van Bruno Génésio, met de geblesseerde sterspeler Alexandre Lacazette op de bank, wist de opbouw van Ajax aanvankelijk te ontregelen. De Amsterdammers werden gedwongen tot lange ballen.

Ajax kwam goed weg toen André Onana een inzet van Gnaly Cornet met mazzel keerde met de voet. Het was niet onlogisch dat een standaardsituatie uitkomst moest bieden voor Ajax. Hakim Ziyech mocht aanleggen voor een vrije trap en bezorgde de bal op het hoofd van Bertrand Traoré, die het leer de verre hoek in schampte. Diezelfde Traoré anticipeerde even daarna op een slechte uittrap van doelman Anthony Lopes en bracht ploeggenoot Kasper Dolberg in stelling. De spits stormde af op Lopes en vuurde raak in de linkerhoek: 2-0.

Het was een luxepositie en een ruststand waar Ajax vooraf voor getekend zou hebben, maar toch stapte Amin Younes beduusd van het veld. De Duitser had vlak voor de onderbreking voor de 3-0 moeten zorgen. Hij werd bereikt door Davy Klaassen en stond volledig vrij voor Lopes, maar faalde in de afronding. Kort na rust maakte Younes die misser echter goed. Hij werd gelanceerd door Ziyech en stond plots opnieuw voor Lopes. Eigenlijk wachtte Younes te lang, maar via de keeper belandde de bal net over de lijn.

Amin Younes maakte één doelpunt, maar dat hadden er meer kunnen zijn.

De buitenspeler was dit seizoen al goed voor vier doelpunten in de Europa League, meer dan in de Eredivisie (drie). Een uithaal van Dolberg werd vervolgens gepareerd door de doelman van Lyon. De Fransen oogden onmachtig en wisten Ajax niet in de problemen te brengen, totdat plots de 3-1 viel. Een voorzet van Christophe Jallet werd weggekopt door Lasse Schöne, die de bal voor de voeten van Mathieu Valbuena bezorgde. Diens uithaal in de verre hoek was Onana vervolgens te machtig.

Vrijwel direct na de tegenslag liet Ziyech zich gelden met een venijnig schot, maar aan de overzijde was Lyon dicht bij de 3-2. Onana pareerde een schot van Nabil Fekir. Daarna volgde een waar spektakelstuk. Traoré maakte van dichtbij de 4-1 op aangeven van Ziyech, die de eerste speler ooit werd met drie assists in een halve finale of finale van de Europa League. Ziyech liet vervolgens zelf na de 5-1 te maken. Younes miste een grote kans; Onana moest meermaals uitstekende reddingen verrichten. Ook Klaassen en Ziyech waren nog dichtbij. De 5-1 hing nadrukkelijker in de lucht dan de 4-2, maar geen van beide zou er komen.