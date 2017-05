Champions League-basisklant van Real Madrid moet vrezen voor finale

Daniel Carvajal staat de komende drie tot vier weken buitenspel. Dat melden verscheidene Spaanse media woensdagavond. De rechtsback van Real Madrid heeft een hamstringblessure overgehouden aan de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid van dinsdagavond (3-0), zo maakt Real bekend.

Carvajal werd in de pauze afgelost door Nacho. De afgelopen maanden is Carvajal doorgaans een basisspeler in de ploeg van Zinédine Zidane: in de laatste zeven Champions League-duels deed de vleugelverdediger de hele wedstrijd mee. In de competitie stond Carvajal dit seizoen 21 keer aan de aftrap.

Door zijn blessure lijkt het erop dat Carvajal zijn elftal niet meer kan bijstaan in de titelstrijd. Real neemt het in LaLiga nog op tegen Granada (6 mei), Sevilla (14 mei) en Málaga (21 mei). Als Real het karwei tegen Atlético volgende week afmaakt, richt Carvajal de pijlen vermoedelijk op de finale in Cardiff van 3 juni.