PSV wrijft zich in de handen: ‘Hij is een prachtige toevoeging’

Toon Gerbrands prijst zich gelukkig met de komst van Frank Arnesen als lid van de Raad van Commissarissen. De voormalig speler, assistent-trainer en technisch manager van PSV treedt per 1 juni aan als commissaris. Arnesen is de opvolger van Hans van Breukelen en krijgt de portefeuille voetbalzaken bij PSV.

"Hij wordt de voetbalman in de raad", vertelt Gerbrands bij PSV TV. "Dat is een van de moeilijkste functies om iemand voor te vinden in een RvC. Dat doe je zorgvuldig, dus je gaat eerst met een aantal mensen praten. We hebben gesproken met een kopstuk als Guus Hiddink over de invulling van de functie en over zijn ideeën erover."

Gerbrands is zelf met Arnesen om de tafel te gaan en Marcel Brands kent hem goed. "Met zijn staat van dienst mogen we blij zijn dat hij het is geworden. Dat moeten we koesteren. Het is een prachtige toevoeging aan de RvC", aldus Gerbrands.