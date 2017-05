Wenger ‘haat zichzelf’: ‘Maar kijk ook naar Real Madrid en Liverpool’

Arsène Wenger vat de kritiek op zijn functioneren niet persoonlijk op. De trainer is bezig aan een teleurstellend seizoen met Arsenal, dat momenteel zesde staat in de Premier League. Een deel van de supporters hoopt dat Wenger zijn aflopende contract niet gaat verlengen; de beslissing daarover is nog altijd niet publiekelijk bekendgemaakt.

"Ik ben als ieder ander mens. Ik word liever geliefd dan gehaat, maar ik kan er ook afstand van nemen", vertelt Wenger in een interview met TV2. Volgens de Fransman is de kritiek niet gericht op hem als persoon, maar is het een gevolg van teleurstellende resultaten. "De supporters willen winnen en daar kan ik een rol in spelen. Ik vat de kritiek dan ook niet persoonlijk op. Sterker nog: ik haat mezelf, de trainer, nog meer dan wie dan ook, als ik niet win. Ik ben een heel slechte verliezer."

Vooralsnog slaagde Wenger er ieder jaar in om Arsenal de Champions League in te loodsen. Op dit moment bedraagt de achterstand op nummer vier Manchester City zes punten, al hebben the Gunners nog wel een wedstrijd tegoed. Een andere manier om het seizoen positief af te sluiten is in de FA Cup-finale tegen Chelsea op 27 mei. Wenger weet dat de achterban eremetaal wil zien. "Als je geen kampioen wordt, de FA Cup niet wint en de Champions League ook niet, wordt de situatie rampzalig."

"Maar in de laatste drie jaar hebben we tweemaal de FA Cup gewonnen. We werden achtereenvolgens tweede, derde en vierde in de Premier League. Nu staan we weer in de FA Cup-finale", somt Wenger op. "Over het geheel zijn we niet tevreden, want je wilt alles winnen wat er te winnen valt. Maar je moet ook inzien dat Real Madrid al vijf jaar geen kampioen is geworden. Liverpool wacht al meer dan twintig jaar. Dat zijn grote clubs, maar het is moeilijk om te winnen."