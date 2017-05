VIDEO - Ajax moet vrezen voor scoringsdrift van Olympique Lyon

Het moment van de waarheid is bijna aangebroken voor Ajax. Woensdagavond opent de ploeg van Peter Bosz de jacht op de eerste Europese finale sinds 1996. Het is zaak om voor eigen publiek de nul te houden, maar dat wordt een hels karwei: Lyon is dit seizoen op dreef als het aankomt op het maken van doelpunt.