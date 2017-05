‘Ik heb mooie jaren gehad bij Ajax en heb gekozen voor wat het beste was’

Siem de Jong wenst Ajax woensdagavond het beste toe tegen Olympique Lyon. De middenvelder van PSV speelde tussen 2007 en 2014 bij Ajax en herinnert zich nog 'mooie duels' met ploegen als Juventus en Manchester United. "Ik vind het wel een hele moeilijke opponent, maar het is niet onhaalbaar", vertelt De Jong over Lyon.

De Fransen beschikken volgens de PSV'er over een goede ploeg. "Maar volgens mij hebben ze een aantal blessures. Alexandre Lacazette vind ik een hele goede speler, maar die is dus geblesseerd. Ik heb Lyon dit jaar niet heel erg goed gezien, maar ik heb wel een paar keer wat beelden voorbij zien komen. Tegen AZ bijvoorbeeld", doelt De Jong in gesprek met Ajax Showtime op de achtste finales van de Europa League, waarin AZ over twee wedstrijden met 11-2 werd geklopt.

In de zomer verraste De Jong met zijn overstap van Newcastle United naar Eindhoven op huurbasis. In december bezorgde hij zijn ploeg nog een punt tegen Ajax (1-1). "Ik heb natuurlijk veel reacties gehad, positief en negatief", blikt De Jong terug op zijn transfer. "Sommige mensen kunnen het niet begrijpen, anderen snappen het wel en gunnen mij mijn sportieve succes. Ik heb niet alles gelezen natuurlijk, maar dat wil ik ook niet. Ik heb hele mooie jaren gehad bij Ajax en heb gekozen wat voor mij het beste was."