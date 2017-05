Langeler laat Bazoer links liggen voor trainingsstage Jong Oranje

Bondscoach Art Langeler heeft 21 spelers geselecteerd voor een trainingsstage op de KNVB Campus in Zeist (8 en 9 mei). De tweedaagse bijeenkomst geldt als voorbereiding op de kwalificatiereeks voor het EK van 2019 in Italië. Een opvallende afwezige is Riechedly Bazoer.

De middenvelder van VfL Wolfsburg werd tijdens de vorige interlandperiode nog opgeroepen voor Jong Oranje, maar meldde zich toen af omdat hij zich op zijn club wilde richten. “Dat is typisch een voorbeeld van een jongen die bij zijn club even meedoet en Jong Oranje komt dan even niet zo goed uit. Ik heb tegen hem gezegd dat hij zelf moet kiezen”, aldus de keuzeheer destijds. “Als hij afzegt, kan dat consequenties hebben.”

Naast de afwezigheid van Bazoer valt ook het ontbreken van de Ajax-spelers op. De Amsterdammers bereiden zich volgende week nog voor op het duel met Olympique Lyon in Frankrijk. Ook spelers van Feyenoord ontbreken. De Rotterdammers kunnen zondag kampioen worden, waarna de huldiging op maandag 8 mei volgt.

De selectie bestaat uit de volgende spelers: Pelle van Amersfoort (sc Heerenveen), Hidde ter Avest (FC Twente), Juninho Bacuna (FC Groningen), Steven Bergwijn (PSV), Damian van Bruggen (PSV), Kevin Diks (Vitesse), Joël Drommel (FC Twente), Jeremy Helmer (AZ), Dennis van der Heijen (FC Volendam), Oussama Idrissi (FC Groningen), Sam Lammers (PSV), Yanick van Osch (PSV), Thomas Ouwejan (AZ), Kenneth Paal (PSV), Bart Ramselaar (PSV), Pablo Rosario (PSV), Jari Schuurman (Willem II), Jeremiah St. Juste (sc Heerenveen), Guus Til (AZ), Calvin Verdonk (PEC Zwolle) en Richairo Živkovic (FC Utrecht).