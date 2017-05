‘Nee, bij Varsseveld dacht ik niet dat ik nu naar Wembley kon gaan’

Voor Andries Ulderink kan een droom in vervulling gaan. De assistent-trainer van Jaap Stam is met Reading in de race om promotie naar de Premier League: the Royals nemen deel aan de play-offs en zijn drie wedstrijden verwijderd van de hoogste klasse. Ulderink zegt zichzelf nog weleens in de arm te knijpen.

Twintig jaar geleden was hij nog actief als trainer van SC Varsseveld. "Nee, ik had toen in mijn tijd bij Varsseveld niet kunnen denken dat ik nu trainer in Engeland zou zijn en binnenkort op Wembley kan staan", blikt Ulderink vooruit op een mogelijke finale van de play-offs. "Maar je weet dat het kan gebeuren, als je samen met Jaap Stam trainer bent. Stam is als oud-speler van Manchester United hier echt een grootheid."

In een tweeluik met een nog onbekende tegenstander moet Reading zich zien te plaatsen voor de finale. "Halen we de finale, dan spelen we die op maandag 29 mei op Wembley. Dat zou geweldig zijn, een keer in dat stadion te mogen spelen", vertelt Ulderink aan het Algemeen Dagblad. "Ik heb dit seizoen bij Aston Villa op het veld gestaan. Een mooier grasveld had ik nog nooit gezien, maar Wembley is nog weer van een andere orde."