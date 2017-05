PSV tast mis en ziet doelwit nieuw contract ondertekenen in Utrecht

Jean-Paul de Jong gaat langer door als assistent-trainer van FC Utrecht. De nummer vier van de Eredivisie maakt woensdagmiddag bekend dat De Jong zijn contract heeft verlengd met één seizoen, waardoor hij vastligt tot medio 2020. Collega-assistent Hans van de Haar tekent eveneens bij: zijn aflopende verbintenis is met twee jaar verlengd tot de zomer van 2019.

Zodoende blijft de technische staf van hoofdcoach Erik ten Hag intact. Bovendien is Utrecht erin geslaagd om Sven Verstappen te strikken als inspanningsfysioloog. Hij komt over van Willem II en vervangt Pim Koolwijk in De Galgenwaard. Rainer van Gaal Appelhof is voor twee seizoenen aangetrokken als fysiek trainer, meldt Utrecht.

Overigens had PSV interesse om De Jong in te lijven. Volgens De Telegraaf was de voormalig hoofdtrainer van FC Eindhoven benaderd om Jong PSV te leiden. Bij de beloftenploeg van PSV is een vacature ontstaan, omdat Pascal Jansen hoofd opleidingen wordt.