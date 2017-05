Van Geel opnieuw succesvol: Vilhena tekent nieuw contract

Tonny Vilhena heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd. De middenvelder heeft woensdagmiddag zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis, waardoor hij tot de zomer van 2020 vastligt in Rotterdam. Dat heeft de koploper van de Eredivisie laten weten via de officiële kanalen. De vorige verbintenis van de middenvelder liep af medio 2018.

Technisch directeur Martin van Geel wist eerder al Kenneth Vermeer, Karim El Ahmadi, Rick Karsdorp, Sven van Beek, Bilal Basacikoglu en Terence Kongolo langer aan boord te houden. “Tonny is een zeer belangrijke speler in onze selectie, die zich vanuit onze eigen jeugd heeft ontwikkeld tot international”, laat Van Geel weten op de clubwebsite. “We zijn zeer blij dat hij langer aan Feyenoord verbonden blijft en zijn vertrouwen heeft uitgesproken in de toekomst van de club.”

De Rotterdammers leken Vilhena twee jaar geleden nog transfervrij kwijt te raken. Hij besloot om bij Feyenoord te blijven om voor zijn, inmiddels overleden, zieke moeder te verzorgen. Dit seizoen is Vilhena een van de dragende krachten in het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Hij kwam dit seizoen 28 keer in actie in de competitie en was daarin vier keer trefzeker.