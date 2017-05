Ajax overweegt aankoop ArenA: ‘Door die honderd miljoen omzet heen’

Ajax is niet de eigenaar van het stadion Amsterdam ArenA, maar daar komt in de toekomst wellicht verandering in. Algemeen directeur Edwin van der Sar sluit niet uit dat de club de toekomstige Johan Cruijff ArenA gaat kopen. “Dat zou kunnen”, aldus de bestuurder van de Amsterdamse club in gesprek met het NRC.

Van der Sar denkt dat het voor de toekomst van Ajax goed is wanneer het stadion in eigen bezit komt. “Wij moeten wel het grote plaatje in ogenschouw hebben: waar willen we zijn met Ajax over vijf of tien jaar? Je wil wel permanent door die honderd miljoen omzet heen, los van Champions League-inkomsten. Dus zijn we met lange– en middellangetermijnplannen bezig."

De oud-international ziet dat veel andere grote clubs hun stadion in bezit hebben en daarmee veel onzet genereren. "We zijn geen Real Madrid dat een superster presenteert van wie 150.000 shirts over de toonbank vliegen. Laat staan dat we televisiedeals van 200 miljoen euro kunnen sluiten. FOX Sports ligt vast tot 2024, dus we zullen vooral commercieel stappen moeten maken om nog te groeien."