Feyenoord bindt toptalent tot 2020: ‘Negen keer op stage geweest’

Feyenoord heeft Emil Hansson langer aan zich weten te binden. De achttienjarige Noorse middenvelder heeft woensdagmiddag een nieuw contract getekend waardoor hij tot medio 2020 vastligt in De Kuip. De vorige verbintenis van Hansson, die in 2015 de overstap maakte van SK Brann naar Rotterdam, liep af in 2018.

Hansson maakt een goede indruk bij Feyeonord en sloot dit seizoen aan bij de selectie van hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst. In maart van dit jaar maakte Hansson zijn debuut in het eerste elftal in de thuiswedstrijd tegen AZ (5-2). “Emil heeft ook dit seizoen laten zien dat hij een speler is met veel potentie”, laat technisch directeur Martin van Geel weten op de clubwebsite. “Bovendien is hij zeer leergierig, waardoor we de verwachting hebben dat hij in De Kuip nog stappen gaat maken.”

In het bijzijn van zijn vader, die speciaal vanuit Noorwegen was overgekomen om bij de ondertekening te zijn, laat Hansson weten dat hij het in zijn eerste half jaar bij Feyenoord moeilijk heeft gehad. “Omdat ik me moest aanpassen aan de club, de mensen en de manier van voetballen, maar daarna is het goed gegaan. Ik ken de club al sinds ik hier op 12-jarige leeftijd voor het eerst op stage kwam. In totaal ben ik negen keer op stage geweest voordat ik in 2015 mijn eerste contract tekende, dus daardoor was het makkelijker om me aan te passen.”