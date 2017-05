De Chinese Droom - Paulinho in problemen na ontmoeting met pornoster

KANTON - China moet een échte voetbalnatie worden en hoopt in 2030 zelfs met de wereldbeker in de handen te staan. “Alleen door voetbal te laten herleven kan China de sportmacht worden zoals nodig is voor de Chinese droom”, zo valt er in het hervormingsplan te lezen dat president Xi Jinping van de Communistische Partij in 2014 presenteerde. Er worden vorderingen gemaakt, want door de enorme investeringen vertrekken steeds meer grote namen naar de Super League en is het Chinese voetbal behoorlijk in de lift komen te zitten. In de rubriek ‘De Chinese Droom’ doet Voetbalzone van tijd tot tijd bericht over het wel en wee in het Chinese voetballandschap. Aflevering XII: over hoe middenvelder Paulinho in de problemen kwam na een ontmoeting met een pornoster.

Als een speler van Ajax, PSV of Feyenoord op de foto zou gaan met Kim Holland, dan zou er door velen waarschijnlijk om die afbeelding gegniffeld kunnen worden. De voetballer in kwestie zou door een enkeling misschien op een ludieke manier worden bespot, maar hij zou zeker niet hoeven te vrezen voor sancties van de autoriteiten. Dat is in China wel anders en daar kan José Paulo Bezerra Maciel Júnior - kortweg Paulinho - sinds vorige maand over meepraten. Een uitgelekte foto van Paulinho met de Japanse pornoactrice Tsukasa Aoi leidde tot een storm aan kritiek en er werd zelfs gesuggereerd dat de 39-voudig international het land uitgezet kon worden door de autoriteiten.

Paulinho speelde tot dusverre 79 officiële wedstrijden voor Guangzhou Evergrande

De ontmoeting met de pornoster was niet de enige reden voor de massale verontwaardiging, want Paulinho droeg een polo van LeTou en dat bedrijf is een gokmaatschappij. Gokken is in China grotendeels verboden sinds de communisten de macht grepen in 1949; het is alleen toegestaan door de overheid georganiseerde vormen, zoals staatsloterijen. Daarnaast wordt ook de productie van pornografie verboden en mensen die zich schuldig maken aan gokken en/of porno worden opgepakt. ‘De acties hebben geleid tot een beperking van de online vrijheid van meningsuiting’, zo concludeerde de Volkskrant in december 2014 al in een artikel over de ‘anti-porno-campagne’ in China.

Maar hoe kwam Paulinho op de foto te staan met de 27-jarige Aoi? Dat zit als volgt: de spelbepaler van Guangzhou Evergrande tekende in november vorig jaar op de Filipijnen een reclamecontract met LeTou en liet zich er een paar keer voor op de foto te zetten. Op enig moment vroeg de fotograaf of Paulinho er bezwaar tegen had om een korte duoshoot te doen met een model en die dame was Aoi. Dat bezwaar had Paulinho niet, ook omdat hij de achtergrond van Aoi verder niet kende. Hij had bovendien in het contract laten zetten dat LeTou de foto’s pas na het krijgen van zijn toestemming mocht inzetten voor reclamedoeleinden. De voetballer beriep zich daarmee op zijn portretrecht.

Paulinho met een aantal voetbalsupporters.

Dat recht schrijft voor dat een ander zonder toestemming geen gebruik mag maken van andermans persoon, persoonlijke kwaliteiten of persoonsgegevens, indien die de ander onredelijk in zijn belang treft. LeTou schond in het geval van Paulinho dus het portretrecht door de foto te gebruiken en te lekken. Het land viel over Paulinho heen en de voetbalbond liet een statement uitgaan: “Je bent in ons land in overtreding wanneer je meedoet aan pornografie en gokken. Bovendien is het voor een voetballer weinig plichtbewust wanneer je je begeeft in de gokwereld. We hopen dat onze profspelers de regels respecteren en naleven en hun eigen loopbaan respecteren”, viel er in het schrijven te lezen.

Guangzhou stelde na alle ophef een intern onderzoek in naar het hoe en waarom, maar kwam al gauw tot de conclusie dat hoewel Paulinho de club op de hoogte had moeten stellen van het reclamecontract, de speler weinig verkeerd had gedaan. Het was juist LeTou dat fout zat, omdat het bedrijf niet had verteld wie Aoi was en toestemming had moeten krijgen alvorens de foto van Paulinho de ether in te gooien. Paulinho liet de overeenkomst met LeTou ontbinden en gaf aan zich te beraden op juridische stappen. “Door de fouten van LeTou was het reclamecontract weinig rechtsgeldig meer en het nieuws dat Paulinho China uitgezet zal worden, is nergens op gebaseerd. Paulinho maakte de fotoshoot niet in China, maar op de Filipijnen en daar is pornografie legaal”, zo concludeerde Sina Sports naderhand.

Paulinho maakt reclame voor LeTou.

Paulinho leek niet gebukt te gaan onder de commotie, want hij bleef meer dan uitstekend presteren. Hij scoorde in de Aziatische Champions League twee keer tegen Eastern FC (0-6 winst) en was ook in de overige wedstrijden een van de beste spelers aan de kant van Guangzhou. Barcelona, Bayern München, AC Milan en FC Porto zouden er inmiddels over nadenken om Paulinho in de zomer terug te halen naar Europa, want de strateeg kwam op dat continent eerder uit voor Tottenham Hotspur, FC Vilnius en LKS Lodz. “Paulinho is de beste speler van Guangzhou en is de meest stabiele speler in de best bekeken competitie van Azië”, zo schreef Sina Sports vorige week donderdag in een analyse.

“Hij zal op een dag misschien worden verleid tot een terugkeer naar een Europese gigant, maar het is een feit dat het Chinese en totale Aziatische voetbal aan kwaliteit en waardering wint”, viel er te lezen. De belangstelling van bovengenoemde clubs lijkt overigens nog niet concreet te zijn, want Guangzhou liet onlangs in een communiqué weten geen biedingen te hebben ontvangen. “Paulinho heeft zijn contract in januari verlengd en maakt deel uit van de langetermijnplannen van de club.” Wie Paulinho de afgelopen tweeënhalf jaar niet in actie heeft gezien, zal mogelijk verbaasd zijn over de vermeende interesse van clubs als Barcelona en Bayern, want op White Hart Lane wist Paulinho weinig indruk te maken.

In dit statement laat Guangzhou weten geen aanbiedingen voor Paulinho te hebben ontvangen.

De supporters verkozen Paulinho in maart 2017 in een peiling van FourFourTwo zelfs tot de ‘slechtste speler in de clubgeschiedenis’. “De aankoop van achttien miljoen pond begon heel aardig, maar al snel werd zijn bijnaam ‘de nieuwe Frank Lampard’ lachwekkend”, zo luidde de onderbouwing. Paulinho werd in de zomer van 2015 voor veertien miljoen euro verkocht aan het Guangzhou van Luiz Felipe Scolari en groeide er direct uit tot een sleutelspeler. Hij won bij de club uit ‘Kanton’ twee landstitels, de nationale beker, twee keer de Chinese ‘Johan Cruijff Schaal’ en één keer de Aziatische Champions League. Paulinho maakt thans zelfs weer volwaardig deel uit van de Seleção.

In de laatste vijf WK-kwalificatiewedstrijden miste Paulinho geen minuut en in het duel met Uruguay (1-4 winst) maakte hij zelfs een hattrick. Kortom: Paulinho is onder bondscoach Tite en bij zijn club onder de vleugels van landgenoot Scolari weer helemaal opgeleefd en wordt in de zomer dus misschien wel beloond met een transfer naar een Europese supermacht. Sina Sports vraagt zich echter af of het wel zo verstandig zou zijn om nu bij Guangzhou te vertrekken, zo bleek uit een opiniestuk in april: “Paulinho zou geen haast moeten maken met een transfer. Als hij naar een Barcelona of een Bayern gaat, zou hij daar opnieuw moeten wennen aan zich aan moeten passen”, benadrukte de scribent.

Paulinho is inmiddels weer basisspeler bij de nationale ploeg van Brazilië.

“Het is daarnaast onzeker of hij daar direct belangrijjk kan zijn. Barcelona en Bayern, dat is andere koek dan Tottenham. Dus als je geen speelzekerheid hebt en weet dat je ook nog aanpassingstijd nodig hebt, dan is een overstap misschien niet de moeite waard. Hij heeft zijn carrière bij Guangzhou weer een boost gegeven en zal de club dankbaar zijn. Daarnaast wordt Paulinho vanwege zijn spel en prijzen geliefd door alle Chinese fans. Waarom zou hij dan niet nog een jaar in China kunnen blijven?” Paulinho lijkt zelf niet echt bezig te zijn met een transfer, want hij verlengde zijn contract in januari tot de zomer van 2020 en verdient circa 6,8 miljoen euro per jaar. Hij bereidt zich momenteel voor op de thuiswedstrijd van komende vrijdag tegen Shanghai Shenhua en is met Guangzhou op weg naar zijn derde landstitel.