Francesco Totti zet na dit seizoen punt achter loopbaan

AS Roma heeft woensdagmiddag laten weten dat Francesco Totti aan zijn laatste seizoen bezig is. De nieuwe technisch directeur Monchi bevestigde het nieuws over het einde van de loopbaan van de clubicoon op een persconferentie. Voor de veertigjarige Totti komt er zodoende een einde aan een periode van vijfentwintig jaar bij i Giallorossi.

Later meer.