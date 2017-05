‘Bayern was toen weer geïnteresseerd, maar Juve was gewoon eerder’

Miralem Pjanic begon zijn loopbaan in de Ligue 1 en stapte daarna over naar de Serie A om bij AS Roma te gaan spelen. De carrière van de Bosniër had echter ook een compleet andere draai kunnen krijgen, aangezien Bayern München twee pogingen heeft gedaan om de middenvelder in te lijven.

In 2008 koos Pjanic er bewust voor om niet de stap naar der Rekordmeister te zetten: “Uli Hoeness nodigde mij bij hem thuis uit, ik was toen net zeventien geworden, en ik zat bij hem op de bank. Maar Bayern was op dat moment een te grote club voor mij”, blikt Pjanic, die toen voor FC Metz speelde, terug tegenover Sport BILD.

Hij ging vervolgens in datzelfde jaar naar Olympique Lyon en stapte in 2011 over Roma. Bayern meldde zich afgelopen zomer weer: “Maar Juventus was gewoon eerder”, laat Pjanic weten. De middenvelder tekende vervolgens een contract tot 2021 in Turijn.