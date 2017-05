‘Mijn doel is om basisspeler bij Feyenoord te worden en dan naar het buitenland’

Het was voor Jari Schuurman een seizoen met ups en downs. De aanvallende middenvelder werd door Feyenoord verhuurd aan Willem II en kwam in Tilburg kwam hij tot negen wedstrijden in het eerste elftal. Wellicht een tegenvallend aantal, maar Schuurman denkt dat afgelopen seizoen wel goed voor hem is geweest.

“Bij Feyenoord was de kans op spelen minimaal en in dit jaar bij Willem II heb ik me goed kunnen ontwikkelen”, zegt Schuurman op de website van de Tilburgers. Hij sluit een nieuwe verhuurperiode volgend seizoen niet uit. “Mijn uiteindelijke doel is om basisspeler te worden voor Feyenoord en een stap te maken naar het buitenland, maar laat ik mezelf eerst maar eens bewijzen bij een Nederlandse club.”

Het was voor Schuurman behoorlijk wennen toen hij in Tilburg kwam. “Bij Feyenoord ben je bijvoorbeeld bijna altijd de bovenliggende partij en speel je vaak rond het strafschopgebied van de tegenstander. Bij een club als Willem II ben je daar veel minder en om te scoren is een hoog rendement nodig”, stelt de aanvallende middenvelder. “Verder is fysieke kracht en omschakeling veel meer van belang in de Eredivisie. Daar heb ik dit jaar hard aan gewerkt en stap voor stap wordt dat beter.”

Feyenoord stevent momenteel op het landskampioenschap af en dat doet Schuurman deugd. “De laatste keer dat die club kampioen werd was ik twee, ik kan er me niks meer van herinneren en zou het fantastisch vinden om dat mee te maken. Gelukkig is die landstitel bijna binnen en als het echt gebeurt, ga ik het zeker vieren.”