Achilles ’29 daagt KNVB voor rechter: ‘Een heksenjacht’

Achilles ’29 is al geruime tijd de rode lantaarndrager in de Jupiler League en slaagde er onlangs, tegen de verwachtingen in, toch nog in om de strijd met FC Dordrecht spannend te maken. De Groesbekers hebben met nog één wedstrijd te gaan twee punten minder dan de Schapenkoppen en kunnen zo in theorie nog aan degradatie ontsnappen.

Deze inhaalrace van Achilles dreigt echter voor niets te zijn geweest, aangezien de KNVB van plan is om de club drie punten in mindering te brengen vanwege het niet voldoen aan de financiële doelstellingen. Dit zou betekenen dat degradatie onafwendbaar is. Achilles ging vervolgens schriftelijk in beroep en kreeg daarop maandag te horen dat het woensdag voor de beroepscommissie kan verschijnen.

Volgens voorzitter Harrie Derks is dat echter tegen de regels: een zitting van de beroepscommissie kan niet plaatsvinden binnen vier dagen na de oproep, zo laat hij weten aan De Telegraaf. Achilles laat het nu tot een kort geding komen, waarbij de rechtbank van Utrecht zich woensdagmiddag buigt over de situatie. Derks vindt dat de KNVB bezig is met een ‘heksenjacht’ tegen zijn club. Achilles moest eerder al een boete van 72.000 euro betalen omdat het te laat was met het inleveren van financiële stukken.