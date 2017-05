‘Hij is meer volwassen dan Henry in deze fase van zijn carrière was’

Met Kylian Mbappé in de gelederen treedt AS Monaco woensdagavond aan tegen Juventus. Het megatalent maakt dit seizoen veel indruk bij de Monegasken en heeft daarmee de interesse van de gehele Europese top getrokken. Volgens Remi Garde en David Trezeguet is Mbappé de gedoodverfde opvolger van Thierry Henry.

“Hij doet me denken aan Henry, maar hij is misschien al meer volwassen dan hem op dit moment. Mbappé moet nu gefocust blijven en niet vergeten dat hij bij Monaco alles heeft om een betere speler te worden. In de toekomst krijgt hij nog wel de kans om iets te veranderen in zijn voetballeven. Dat hij zo goed speelt, is ook te danken aan Radamel Falcao”, zegt Garde tegenover the Guardian.

Volgens de voormalig trainer van Olympique Lyon en Aston Villa heeft Mbappé op dit moment alles wat hij kan wensen bij AS Monaco. “Het is een heel gebalanceerd team, met een goede manager. Voetbal is heel fragiel. We hebben heel veel veelbelovende voetballers verkeerde keuzes zien maken”, stelt de Fransman, die een advies heeft voor Mbappé. “Vergeet niet dat je pas achttien bent. Blijf dromen en vergeet iedereen om je heen als je op het veld staat.”

“Juventus zal hem goed in de gaten moeten houden, want hij is heel dynamisch. Mbappé heeft alles in zich om de opvolger van Henry te worden. De tijd zal het leren, maar ik vind hem echt fantastisch”, zegt Trezeguet tegenover Le Parisien. De oud-spits van onder meer Monaco en Juventus verwacht dat Mbappé en de zijnen het moeilijk zullen krijgen tegen De Oude Dame.

“De kracht van Juve is de solide defensie, het is heel moeilijk om een doelpunt tegen ze te maken. Gianluigi Buffon is een fantastische doelman, Leonardo Bonucci is de leider van de verdediging en kan goed opbouwen. Giorgio Chiellini oogt heel solide en knapt het vuile werk op. Dani Alves en Alex Sandro hebben zich moeiteloos aangepast, ze zijn heel moeilijk te verslaan”, stelt de Fransman.