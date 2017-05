‘Feyenoord krijgt goed en slecht nieuws van basiskrachten’

Feyenoord is, ondanks de aankomende mogelijke kampioenswedstrijd bij Excelsior, alweer druk bezig met de invulling van de selectie voor volgend seizoen. De Rotterdammers verlengden onlangs al de verbintenissen van spelers als Karim El Ahmadi, Rick Karsdorp en Terence Kongolo en lijken binnenkort weer een mooie opsteker te krijgen op contractgebied.

Voetbal International meldt namelijk dat Tonny Vilhena zijn tot 2018 lopende contract binnenkort met één of twee jaar gaat verlengen. De middenvelder leek afgelopen zomer te gaan vertrekken uit Rotterdam, maar koos uiteindelijk toch voor een langer verblijf. Vilhena wil met Feyenoord de Champions League in, aangezien hij nog niet eerder op dat podium actief was.

Naast dit goede nieuws moeten de Rotterdammers naar verluidt wel vrezen voor een vertrek van Jens Toornstra. De middenvelder zou ‘de markt willen verkennen’ en denkt volgens het medium aan een avontuur in het buitenland. Het Algemeen Dagblad meldt overigens dat de oud-speler van onder meer ADO Den Haag en FC Utrecht binnenkort wel bij gaat tekenen in Rotterdam. Toornstra heeft nog een contract tot 2018 in De Kuip.

Feyenoord lijkt daarnaast in wat voor hoedanigheid dan ook door te willen met Dirk Kuyt. De aanvoerder weet nog niet of hij na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan gaat zetten en zou ‘bijna zelf’ mogen kiezen welke functie hij wil gaan invullen bij Feyenoord. De volgende doelwitten voor Martin van Geel zijn Eljero Elia en Steven Berghuis: de club wil langer door met de eerste, terwijl het bij de Watford-huurling wil kijken wat de mogelijkheden zijn voor een langer verblijf.