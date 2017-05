Bekerheld wekt interesse: ‘Als je goed presteert, wordt er contact gezocht'

De twee doelpunten in de met 0-2 gewonnen bekerfinale tegen AZ hebben Ricky van Wolfswinkel in de spotlights geplaatst. In het programma Pauw geeft de spits toe dat zijn telefoon de afgelopen dagen roodgloeiend stond. “Je weet hoe dat gaat, als je goed presteert wordt er contact gezocht”, stelt Van Wolfswinkel.

Overigens heeft niemand hem de afgelopen dagen aan de lijn gekregen. “Ik stond de afgelopen dagen op de Korenmarkt en heb mijn telefoon niet op kunnen nemen”, zegt Van Wolfswinkel. “Dit is waarom ik naar Vitesse ben gekomen. Om presteren en stappen te maken. Met deze bekerwinst maken we stappen voor volgend jaar.”

Afgelopen zomer keerde de spits terug bij Vitesse, na zes jaar in het buitenland te hebben gespeeld. Achteraf is de stap naar Norwich City niet uitgepakt zoals hij gehoopt had. “Dat is geen topclub en speelde geen geweldig voetbal. Dat lag mij niet en pakte slecht uit. Dan kom je bij andere clubs terecht en laat je je verhuren. Ik heb twee jaar te weinig gespeeld. Ik heb prima verdiend, maar ik heb bewust een stap teruggedaan om weer te spelen en plezier te hebben.”