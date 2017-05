‘Ik snap wel dat het over Feyenoord gaat, maar het is ook de perfecte motivatie’

Excelsior is niet van plan zich komende zondag als een mak lam naar de slachtbank te laten leiden. Stadgenoot Feyenoord kan in Kralingen kampioen worden, maar de ploeg van Mitchell van der Gaag heeft ook nog een punt nodig om definitief veilig te zijn. Volgens de oefenmeester moet de club genieten van alle aandacht die er is voor de komende wedstrijd.

“We laten het bewust gebeuren en moeten er ook van genieten. Het zal wel een impact hebben, maar we raken hier echt niet van in de war. Wij hebben ook nog een puntje nodig om veilig te zijn. Ik snap wel dat het over Feyenoord gaat hoor. Maar het is ook de perfecte motivatie”, zegt Van der Gaag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Over het algemeen wordt verwacht dat Feyenoord komende zondag de titel al zal grijpen in Kralingen. Volgens Luigi Bruins is het juist een voordeel dat niemand rekent op een stunt van Excelsior. “Dat zijn we gewend. Als we bij Groningen spelen, verwacht ook iedereen dat we gaan verliezen. Ik denk dat we dit seizoen wel hebben bewezen dat dit niet terecht is. Maar ik vind het prima hoor, wij kunnen het weer in ons voordeel gebruiken.”