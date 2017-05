‘Dankzij Ajax speelt Barça nu op die manier, zij werden geïnspireerd’

Ajax neemt het woensdagavond in de halve finale van de Europa League op tegen Olympique Lyon en die loting was voor Bruno Génésio een aangename verrassing. De trainer van les Gones is onder de indruk van de speelstijl van de Amsterdammers en roemt het succesvolle verleden van de club.