PSV doet zaken met Anderlecht: ‘Ben een aanvallend ingestelde keeper’

PSV heeft woensdagochtend de komst van Maxime Delanghe officieel gemaakt. Het vijftienjarige keeperstalent heeft in Eindhoven zijn krabbel gezet onder een driejarig contract en keert zo Anderlecht na elf jaar in de jeugd de rug toe.

“Ik ben heel blij om bij één van de grootste clubs in Nederland te tekenen”, liet hij na het ondertekenen van zijn verbintenis weten op de officiële website van zijn nieuwe werkgever. “Het sportief plan dat mij geschetst is, is fantastisch. Ik kijk er naar uit om met de trainers hier aan de slag te gaan. Ik ben een aanvallend ingestelde keeper. Eén die meevoetbalt. Ik hoop dat te kunnen laten zien en in de toekomst in de Nederlandse competitie te schitteren.”

Delanghe wordt in zijn thuisland België gezien als een groot talent en werd tijdens toernooien meerdere keren uitgeroepen tot beste doelman van zijn generatie. De jeuginternational zal volgend seizoen beginnen bij PSV Onder-19.