VIDEO - De vijf mooiste doelpunten van Man United in de Europa League

Manchester United treft donderdagavond Celta de Vigo in de halve finale van de Europa League en trad daarvoor aan tegen Anderlecht, FK Rostov, Saint-Étienne, Zorya Luhansk, Fenerbahçe en Feyenoord. Check hier de vijf mooiste doelpunten die the Red Devils dit seizoen in Europa maakten.