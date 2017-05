‘Zulke gekken moet je het land uitschoppen, voor het leven schorsen!’

Ariclenes da Silva Ferreira, beter bekend als Ari, lijkt met een zware schorsing rekening te moeten houden. De aanvaller van Lokomotiv Moskou deelde Artem Fiedler van FK Ural dinsdag een ferme klap in het gezicht uit en werd met rood van het veld gestuurd. Overigens werden ook Fiedler, Jefferson Farfán en Edgar Manucharyan met een rode kaart beboet voor hun aandeel in de massale vechtpartij.

“Ik vind het moeilijk uit te leggen, maar ik kon gewoon niet tolereren dat Fiedler Farfán aanviel”, zo vertelde Ari na afloop voor de camera van Match TV. Roman Pavlyuchenko, die alleen de eerste helft meedeed, had geen goed woord over voor het gedrag van de Russische Braziliaan: “Zulke gekken moet je het land uitschoppen. Dit is gewoon onacceptabel. Hij moet voor het leven geschorst worden. Hij gedraagt zich als een beest.”

Pavlyuchenko erkende dat Fiedler de ruzie ‘begon’ door met de kop tegen Farfán aan te gaan staan: “En ja, hij had toen losse handjes. Maar als Farfán, die net drie dagen in Rusland is, al weet hoe je iemands moeder moet beledigen, dan is dat voor mij ontoelaatbaar. Ze komen in Rusland en beginnen direct te kloten. Wie zijn zij? En tegelijkertijd feliciteer ik Lokomotiv met de bekerzege. Ze hebben verdiend gewonnen”, besloot Pavlyuchenko.