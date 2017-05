‘Feyenoord is een geweldig vertrekpunt geweest voor mijn voetbalreis’

Bonaventure Kalou was achttien jaar geleden onderdeel van het laatste Feyenoord dat landskampioen werd. De Ivoriaan speelde vervolgens nog AJ Auxerre, Paris Saint-Germain, RC Lens, Al-Jazira en sc Heerenveen, maar dat overtrof zijn tijd in Rotterdam nooit. Met name Leo Beenhakker was belangrijk voor de carrière van Kalou.

“Het kampioenschap is een van de grote hoogtepunten van mijn carrière, samen met de UEFA Cup-winst. In mijn woonkamer in Abidjan hangen twee grote foto's. Een elftalfoto van de UEFA Cup-finale en een foto van mezelf met mijn ouders en de UEFA Cup”, zegt Kalou tegenover De Telegraaf. Hij koestert nog altijd warme gevoelens voor de Rotterdamse club.

“Zeker. Feyenoord is een geweldig vertrekpunt geweest voor mijn reis door het voetbal. Onze trainer Leo Beenhakker was als een vader voor mij. Hij wist dat ik voor het eerst alleen in het buitenland was en nam me regelmatig apart voor een gesprekje, terwijl hij zijn sigaartje rookte”, zegt de oud-aanvaller, wiens zoon Junior afgelopen zomer op proef is geweest in De Kuip.