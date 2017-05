‘Hij is zeker goed genoeg voor Real; we zouden hem kunnen kopen’

Dele Alli maakt een ijzersterk seizoen door en zou in de gaten worden gehouden door scouts van onder meer Barcelona en Real Madrid. Roberto Carlos, die elf seizoenen voor De Koninklijke speelde, denkt dat de aanvallende middenvelder van Tottenham Hotspur goed genoeg is om in het Santiago Bernabéu uit te komen.

Op de vraag of de 21-jarige Alli goed genoeg is voor Real, antwoordt Roberto Carlos in een interview met The Sun: “Ja, absoluut! Hij is een briljante voetballer. Ik ben gecharmeerd van hem en heb hem al enkele geweldige wedstrijden in Engeland zien spelen. Maar het is natuurlijk niet aan mij; de transfers worden afgehandeld door de voorzitter (Florentino Pérez, red.).”

“Maar we zouden hem zeker kunnen kopen, ja”, vervolgt de Braziliaan. “Hij is zonder twijfel goed genoeg voor Real.” Alli, zeventienvoudig international van Engeland, maakte dit seizoen al zeventien doelpunten in de Premier League. Daar had hij 33 wedstrijden voor nodig. Zijn contract loopt overigens nog door tot medio 2022.