Everton-aanvaller in verwarde toestand opgenomen in het ziekenhuis

Aaron Lennon is in verwarde toestand opgenomen in het ziekenhuis, zo heeft zijn club Everton bevestigd. De dertigjarige rechtsbuiten werd zondag meegenomen door de politie toen hij zich in de buurt van een snelweg bevond. Lennon komt dit seizoen niet voor in de plannen van Ronald Koeman en speelde zijn laatste wedstrijd op 11 februari.

“Aaron Lennon wordt behandeld voor een stressgerelateerde aandoening. De club steunt hem in deze moeilijke tijd en zijn familie vraagt om privacy”, laat Everton in een verklaring weten. De politie kwam in actie na een telefoontje over een man die in de buurt van de M602-snelweg liep in het plaatsje Salford, net boven Manchester. Na een ondervraging van twintig minuten werd Lennon aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis.

De 21-voudig Engels international speelt sinds februari 2015 voor Everton, toen hij eerst een half seizoen gehuurd werd van Tottenham Hotspur. The Toffees namen Lennon vervolgens in de zomer van 2015 definitief over. Dit seizoen speelde de aanvaller pas elf competitiewedstrijden voor Everton, hoofdzakelijk als invaller. De laatste weken zat Lennon niet meer bij de selectie van Koeman.