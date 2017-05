‘Hij kan het Nederlands elftal wakker schudden, dat hebben we nodig’

De KNVB leek dinsdag bekend te maken dat Dick Advocaat de nieuwe bondscoach wordt, maar de presentatie van de huidige trainer van Fenerbahçe laat nog even op zich wachten. Hoewel Youri Mulder zijn kanttekeningen plaatst, denkt hij dat de komst van Advocaat op de korte termijn goed is voor het Nederlands elftal.

“Als crisismanager zou Advocaat passen. Hij is even assistent geweest van Danny Blind en toen kwam er schwung in de ploeg. Hij kan iets in de ploeg brengen dat de boel wakker schudt. Dat hebben we nodig”, aldus de oud-spits in gesprek met Sporza. Voor de lange termijn zou de KNVB evenwel voor iemand anders moeten kiezen, betoogt Muldder.

“Aan scherpte ontbreekt het Advocaat niet en hij is mee met het moderne voetbal. Maar hij zou al voor de derde keer bondscoach worden en we zouden niets vernieuwends krijgen. Hij is ook al bijna zeventig en misschien moet je aan de lange termijn denken”, klinkt het. Wanneer Advocaat alsnog wordt voorgesteld bij de KNVB, is nog niet bekend.