‘Veel mensen zeiden: ‘we zagen weer het Ajax van vroeger’’

Amin Younes maakt een relatief goed seizoen door, maar is nog niet tevreden. De vleugelaanvaller van Ajax geeft in een interview met de Volkskrant aan dat hij na de winterstop stappen heeft gezet, maar ‘nog veel beter kan’.

De Libanese Duitser spiegelt zich aan Arjen Robben omdat hij naar eigen zeggen veel van de rechtsbuiten van Bayern München kan leren. Hij noemt de international van het Nederlands elftal ‘mijn perfecte voorbeeld’: “Hij wil nu nog beter worden, op zijn 33e. En ik ben pas 23. Ik moet de bereidheid tonen, elke dag. Werken aan mijn sterke, maar ook aan mijn zwakke punten: mijn linkervoet, de techniek kan beter, het verdedigen, zelfs mijn dribbels.”

Younes voegt eraan toe dat zijn rendement beter kan. Hij staat dit seizoen op drie doelpunten en negen assists in de Eredivisie en in Europa League-verband was hij goed voor drie treffers en drie assists. “Ik heb ook wat pech gehad dit seizoen, met schoten tegen paal en lat.” Met Ajax hoopt Younes zich nu te plaatsen voor de finale van de Europa League; in de vorige ronde werd Schalke 04 na twee zinderende wedstrijden verslagen. “Ik trof afgelopen weekeinde veel mensen in Duitsland die zeiden: ‘we zagen weer het Ajax van vroeger: met snelheid, dribbels en aanvalsspel.’. Iedereen kent Ajax.”

Younes gaat tijdens het interview ook nog in op het bedenkelijke imago dat Ajax zou hebben. De ex-speler van Borussia Mönchengladbach herkent zich namelijk niet in dat beeld: “Ajax koud? Zag je Marc Overmars (directeur spelerszaken, red.) hier net zitten, met zijn zoon? Het imago van Ajax als koude club herken ik totaal niet. In de Bundesliga vind je het bij geen enkele club als hier. Waar is die kou dan? Het is warm hier”, aldus Younes.