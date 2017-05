Ronaldo richt zich opnieuw tot fans: ‘Ik wil niet uitgefloten worden’

Cristiano Ronaldo leek Real Madrid dinsdagavond al een plek in de finale te bezorgen, want na zijn drie doelpunten lijkt het voor Atlético Madrid onmogelijk om De Koninklijke nog uit te schakelen. Ronaldo herhaalde na afloop wat hij eerder ook al na het tweeluik met Bayern München vertelde.

“Ik wil gewoon dat ze (de supporters, red.) mij niet uitfluiten. Ik geef altijd alles. Het is nog niet beslist”, zei de Portugees voor de camera van Mega. “Het was een competitieve wedstrijd en wij waren fenomenaal. We genieten nu een goede voorsprong, maar het is nog niet gedaan. We hebben nog genoeg werk te doen, want Atlético is een uitstekende ploeg. Ze staan niet voor niets in de halve finale.”

CR7 kon na afloop logischerwijs op lovende kritieken rekenen van de pers, fans en medespelers: “Hij wordt maar beter en beter en overtreft altijd alle verwachtingen”, aldus Marco Asensio. Toni Kroos sloot zich bij BT Sport bij de invaller aan: “Het is geweldig om een speler als Ronaldo te hebben. Je hebt iemand nodig die scoort om een resultaat neer te zetten en Ronaldo is gewoon ongelooflijk.”