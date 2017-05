Tete: ‘Dit is een mooie kans om me aan Europa te tonen’

Kenny Tete staat woensdagavond in de basis bij Ajax. De rechterverdediger heeft dit seizoen lang niet altijd een basisplaats, maar bij afwezigheid van de geschorste Joël Veltman mag hij het weer eens vanaf de aftrap laten zien. De 21-jarige Tete is blij met de kans, zo geeft hij aan in een interview met De Telegraaf.

“Het belang van Ajax staat voorop, maar Lyon-thuis is voor mij ook een mooie kans om me aan Europa te tonen. Ik wil al het hele seizoen spelen en krijg nu de kans in een Europese topwedstrijd”, aldus Tete, die dit seizoen zestien keer in actie kwam in het eerste elftal. Ondanks dat hij minder vaak speelt, geeft de back niet op.

Tete stipt aan dat hij ‘nooit motivatieproblemen’ heeft gehad en dat er wel ergere dingen in de wereld zijn dan tweede keus zijn bij Ajax. “Hoe zwaar ik het dit jaar ook heb, excuses tellen niet in topsport. Deze hobbels ga ik overwinnen”, besluit de viervoudig international van het Nederlands elftal.