Spits wacht af bij Arsenal: ‘Ik wil eerst weten wat Wenger gaat doen’

Olivier Giroud verlengde begin dit jaar zijn contract bij Arsenal tot de zomer van 2020, maar de Fransman wordt de laatste tijd regelmatig in verband gebracht met een vertrek naar Olympique Marseille. Zaakwaarnemer Michael Manuello benadrukt dat de dertigjarige spits voorlopig gelukkig is in Noord-Londen, maar erkent wel dat de toekomst van Giroud verbonden is aan die van manager Arsène Wenger.

Het contract van Wenger loopt aan het einde van dit seizoen af bij Arsenal, maar de oefenmeester heeft nog altijd geen duidelijkheid verschaft omtrent zijn toekomst. “We hebben momenteel geen contact met Marseille. Zodra we precies weten wat Wenger gaat doen, zullen we ons gaan beraden over onze toekomst. We zullen ons gaan afvragen wat er wel en niet mogelijk is”, zegt Manuello tegenover Foot Mercato.

"Er hebben geen veranderingen plaatsgevonden sinds zijn contractverlenging. We zien onze toekomst bij Arsenal”, vervolgt de belangenbehartiger. “Olivier is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Arsenal en het wil nog zoveel mogelijk bereiken met de club. We zullen zien wat er gebeurt, mochten de wegen van beide partijen ooit scheiden." Giroud was in zijn eerste vier seizoenen regelmatig basisspeler onder Wenger, maar moet zich deze voetbaljaargang steeds vaker tevreden stellen met een reservevol. De aanvaller was dit seizoen in de Premier League pas negenmaal basisspeler.