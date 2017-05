Zidane geniet van Ronaldo: ‘Zonder hem ben ik ook niets’

Real Madrid staat na de 3-0 zege op Atlético Madrid met één been in de finale, maar volgens Zinédine Zidane is het nog geen gelopen koers. “We zijn blij met wat we tot dusver hebben gepresteerd, maar we zijn er nog niet”, zo vertelde de trainer van De Koninklijke na afloop voor de camera van Mediaset.

“We hebben gescoord en hebben een clean sheet behaald, maar we hebben altijd nog een return te spelen. Cristiano Ronaldo? Ja, het geweldige aan hem is dat hij er altijd staat op de beslissende momenten. Hij scoorde drie keer en is gewoon een unieke speler. Alle credits voor hem, want zonder hem ben ik ook niets. Hij is een geweldige professional en wil altijd winnen. Hij is nooit tevreden”, aldus Zizou.

Real diende Atlético een van de twee zwaarste Champions League-nederlagen onder Diego Simeone toe, want in het seizoen 2013/14 werd het in de finale 4-1 voor de huidige koploper van LaLiga. Cholo wil van opgeven echter niet weten: “Ik heb de jongens verteld dat ze niet moeten opgeven. Voetbal is een wonderlijk spel dat soms ook heel hard kan zijn, maar we gaan gewoon proberen om het onmogelijke te presteren”, sprak de Argentijn.