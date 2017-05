Ontketende Ronaldo rijgt records aaneen op historische avond

Cristiano Ronaldo leidde Real Madrid dinsdagavond met een hattrick voorbij stadsgenoot Atlético Madrid in de halve finale van de Champions League (3-0). De Portugese superster van De Koninklijke werd daarmee de eerste speler die ten minste vijftig doelpunten heeft weten te maken in de knock-outfase van het miljardenbal.

Ronaldo voert de eeuwige topscorerslijst in de Champions League nu aan met 103 doelpunten en houdt zijn eeuwige rivaal Lionel Messi (94) daarmee op gepaste afstand. 52 van die goals werden gemaakt na de groepsfase en ook daarmee is de 32-jarige aanvaller recordhouder.

Ronaldo heeft nu, net als Messi, zeven hattricks achter zijn naam staan in de Champions League en is de eerste speler ooit die erin is geslaagd drie doelpunten in één wedstrijd te maken in twee opeenvolgende duels in de knock-outfase van het toernooi. Volgende week kan hij zijn toch al indrukwekkende statistieken verfraaien in de return met Atlético.